Catalunya volverá a llenarse de libros y rosas en una Diada de Sant Jordi con más paradas

Archivo - Numerosas personas se han acercado a los puestos de libros durante la celebración del Día Internacional del Libro , a 23 de abril de 2023, en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Catalunya volverá a vivir este jueves una nueva Diada de Sant Jordi, en la que los libros y las rosas llenarán las ciudades, en una edición en la que se crecerá en paradas y superficie pero que en Barcelona no podrá contar con una de sus arterias emblemáticas como es La Rambla, a causa de las obras.

La celebración de Sant Jordi en Barcelona crecerá en número de paradas de libros y rosas en las zonas profesionales y también de superficie, con 3,7 kilómetros en línea, en una docena de espacios en siete distritos de la ciudad.

"Sant Jordi tendrá más paradas que nunca, más metros de exposición que nunca", aseguró el presidente de la Cambra del Llibre de Catalunya, Patrici Tixis, en la rueda de prensa previa a la jornada.

Las paradas de libros y flores en Barcelona serán 425, 364 de libros --257 con firmas de autores-- y 61 de flores, a las que se deben sumar las alrededor de 130 paradas que se ubicarán en las puertas de las librerías.

El Sant Jordi de 2025 facturó unos 26 millones de euros en una semana que vendió unos 2 millones de libros con unos 75.000 títulos diferentes.

Por su parte, la previsión es que los catalanes comprarán unos 7 millones de rosas por Sant Jordi, en una cifra similar a la del pasado año, según las estimaciones de Mercabarna-Flor.

La principal novedad de este año será el traslado de las paradas de La Rambla al Portal de l'Àngel, Plaça Nova y Plaça de la Catedral hasta la Via Laietana, a causa de las obras, que está previsto que estén acabadas antes de Sant Jordi del año próximo.

Este año destaca el crecimiento de tramos en el paseo de Sant Joan y el paseo de Lluís Companys, donde se concentran sobre todo las paradas dedicadas al cómic, la literatura infantil y juvenil y el público familiar.

Este crecimiento no solo se producirá en Barcelona, sino que también otras ciudades de Catalunya, vivirán un aumento de paradas y espacio, y en el caso de Girona las paradas se trasladarán a la avenida Sant Francesc a causa de las obras en la Plaça de Catalunya.

FIRMAS DE AUTORES

En la jornada no faltarán las firmas de autores que este año cuentan con autores internacionales como la premio Nobel Han Kang, la pregonera de este año Ali Smith, Amelie Nothomb o J.D.Barker, a los que se sumará una amplia nómina de escritores catalanes y del resto de España.

En la semana previa a Sant Jordi, se han situado como los libros más vendidos las novelas 'Crispetes de matinada', de Regina Rodríguez Sirvent, 'El joc del silenci', de Gil Pratsobrerroca, en catalán, y 'La intriga del funeral inconveniente', de Eduardo Mendoza, y 'Comerás flores', de Lucía Solla Sobral, en castellano.

Mendoza se ha convertido en protagonista los días previos de Sant Jordi, tras asegurar que la festividad debería conocerse como el Día del Libro, unas afirmaciones que Tixis no quiso entrar a valorar y dijo que el escritor "quiso hacer una broma".

Desde el Gremi de Llibreters, su presidente, Èric del Arc, aseguró que cuando uno piensa en Sant Jordi lo hace en el Día del Libro y al revés, mientras que el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona recordó el "finísimo sentido del humor" de Mendoza en sus novelas.