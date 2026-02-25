La Catedral de Barcelona acogerá una experiencia de realidad virtual sobre la obra de Gaudí

Ha sido premiada en varios festivales de todo el mundo - LA COSTA

BARCELONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Barcelona acogerá a partir de este jueves 'Gaudí, l'Atelier du divin', una experiencia de realidad virtual que ofrece una nueva manera de explorar la obra de Antoni Gaudí, adaptada en varios idiomas y para diferentes públicos.

Se trata del estreno en España de esta película "multipremiada" en festivales de todo el mundo como el PiXii en La Rochelle (Francia), el Stereopsia en Bruselas (Bélgica) o el Beyond the Frame en Tokio (Japón), informa la organización en un comunicado este miércoles.

La experiencia es un "gran homenaje, innovador y respetuoso" a Gaudí y la experiencia, producida por Landscapes --organizadores del Festival MIRA--, Stromboli y la Catedral de Barcelona, se enmarca en los actos del Any Gaudí.

Se ha escogido a la Catedral de Barcelona como espacio para estrenar y vivir la experiencia de realidad virtual por la "estrecha relación de Gaudí con la Seu y el barrio de la Catedral, desde joven hasta sus últimos días", y un espacio que le sirvió de inspiración.

También se trata de una experiencia educativa, recomendada a partir de los 10 años, con la que el público "vivirá dentro del taller de Antoni Gaudí, donde se recrea el ambiente del taller original".

La película es una creación francesa de Gedeon Experiences, el departamento de innovación de Gedeon Media Group; cuenta con el apoyo del Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), y el público vivirá la experiencia a través de unas gafas de realidad virtual y antes podrá ver una exposición y el 'making of'.