La Catedral de Tortosa (Tarragona) impulsa la conservación curativa de su retablo barroco

Trabajos de conservación curativa del retablo. - OBISPADO DE TORTOSA

TARRAGONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Tortosa (Tarragona) ha impulsado los trabajos de conservación curativa del retablo barroco de la Mare de Déu del Carme i les Ànimes del Purgatori, obra de Antoni Ferrer, de principios del siglo XVIII.

El estado de conservación del retablo era "deficiente", con un importante ataque de carcomas, descohesiones, levantamientos de capas y suciedad superficial y adherida, informa el Obispado de Tortosa en un comunicado de este lunes.

Hasta ahora se ha efectuado una limpieza general del retablo, durante la cual ha quedado al descubierto un inscripción manuscrita del autor del retablo, así como un tratamiento general de desinsectación y una adecuación de la instalación eléctrica.