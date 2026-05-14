CC.OO. de Catalunya insta a seguir impulsando medidas para contener la inflación

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BARCELONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha instado a seguir impulsando medidas de intervención pública para contener la inflación: "Están siendo insuficientes para revertir totalmente el impacto de la inflación ocasionado por la crisis en Oriente Medio y también por la persistencia del encarecimiento del precio de los servicios, que es anterior a este conflicto".

El sindicato ha reaccionado así, mediante un comunicado, a los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) en Catalunya del mes de abril, que ha bajado hasta el 3% respecto a un año antes, una décima por debajo respecto a marzo (3,1%), según datos de este jueves del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta contención de precios, según CC.OO., no es causal y se explica fundamentalmente por el abaratamiento de los precios energéticos motivado por las medidas de alivio fiscal desplegadas por parte del Gobierno así como por el creciente peso de las renovables en el conjunto del mix energético.