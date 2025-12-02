CC.OO. de Catalunya señala que los "buenos datos del paro" contrastan con la afiliación

Archivo - Un dependiente coloca fruta en un estand en el exterior. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha señalado que los "buenos datos del paro" en noviembre contrastan con la evolución negativa de la afiliación a la Seguridad Social, en un comunicado este martes.

Ha reaccionado de este modo a los datos del paro publicados este martes, que muestran una reducción en Catalunya de 3.119 personas en noviembre (-0,96%) respecto a octubre, tras subir un 0,75% el mes anterior, y el número total de desempleados se situó en los 321.376.

El sindicato ha apuntado que esta contradicción se debe al "elevado peso" que tienen las actividades estacionales en el tejido productivo catalán.