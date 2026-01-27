CC.OO. de Catalunya se une a la manifestación del 7 de febrero por Rodalies

Trabajadores de Renfe en la Estación de Sants. - David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
CC.OO. de Catalunya ha anunciado que se une a la manifestación convocada el próximo 7 de febrero en Barcelona para protestar por la situación de Rodalies, en un comunicado este martes.
Asimismo, se une a la huelga ferroviaria convocada en Renfe en toda España entre el 9 y el 11 de febrero, tras los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).
El sindicato ha reclamado que se aborden las "causas profundas que explican la situación actual de Rodalies" por, textualmente, décadas de desinversión.
"Estamos ante un problema estructural que hace muchos años que arrastramos y que ahora ha colapsado y ha explotado de forma irreversible en todas sus múltiples dimensiones", ha añadido.
La organización ha dicho que la "seguridad absoluta no existe si no hay inversión sostenida, mantenimiento adecuado" y capacidad de adaptación a un contexto cambiante.