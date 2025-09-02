CC.OO. de Catalunya ve que el paro en agosto "obedece a una lógica de estacionalidad"

Archivo - Un operario pega carteles, a 10 de mayo de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 73.890 personas en abril en relación al mes anterior (-2,6%) impulsad - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha considerado que el incremento del paro en agosto reproduce el comportamiento habitual en este mes a consecuencia de la finalización de contratos, que "obedece a una lógica de estacionalidad".

Ha reaccionado de este modo en un comunicado a los datos del paro en agosto, que subió en Catalunya en 7.942 personas en agosto (+2,49%) respecto a julio y el número total de desempleados se situó en los 327.365.

Ha manifestado su especial precoupación por los "malos datos de paro juvenil", ya que la población más joven ha registrado, según el sindicato, un comportamiento mucho peor que el conjunto de la población.