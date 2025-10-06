CC.OO. convoca huelga parcial indefinida en MM Fiber Packaging ante un ERE que afecta a 91 personas

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha convocado huelga parcial indefinida en MM Fiber Packaging ante el anuncio de un expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta al 90% de la plantilla --91 de los 105 trabajadores-- y que según el sindicato comportaría, a la práctica, el cierre de su centro de trabajo de Montcada i Reixac (Barcelona).

La huelga comienza este lunes y se desarrollará cada día en franjas de 4 horas para cada turno de la jornada laboral, informa el sindicato en un comunicado.

Además, también ha convocado una concentración este martes de 11.45 ha 14.30 horas delante del Parlament de Catalunya, en el Parque de la Ciutadella de Barcelona.

CC.OO. ha rechazado este expediente y ha exigido a la dirección de MM Fiber Packaging "la retirada inmediata del ERE y la apertura de un proceso de negociación con la representación legal de los trabajadores" para explorar alternativas a los despidos.

"No aceptaremos que se cierre una planta rentable y con futuro solo para maximizar beneficios empresariales", añaden.

El presidente del Comité de Empresa, Francisco Martínez, ha dicho en declaraciones a Europa Press que actualmente se encuentran en negociaciones con la empresa, aunque "sin un acuerdo atractivo y justo".

Para él, MM está "vulnerando la dignidad de los trabajadores, no solo su puesto de trabajo".