CC.OO. pide refuerzos de "al menos un 30%" en Correos para la regularización de inmigrantes

Ciudadanos hacen cola para poder iniciar los trámites del proceso de regularización extraordinaria de extranjería - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. ha pedido este lunes refuerzos de plantilla de "al menos un 30%" en Correos ante el proceso de regularización de inmigrantes y ha criticado que la empresa no use la red de 2.300 oficinas y que el despliegue se limite a 371 oficinas, según un comunicado de CC.OO. de Catalunya de este lunes.

En el caso de Barcelona, el sindicato cree que el proceso "evidencia claramente las limitaciones del modelo adoptado" porque, afirma, las 39 oficinas habilitadas en turno de mañana y tarde dificultan el acceso de migrantes al proceso y concentran la carga de trabajo, generando sobrecarga en la plantilla.

"El problema no es la medida, sino su implementación por parte de dirección de Correos. El proceso se ha puesto en marcha tarde, mal, con retraso, opacidad e improvisación, a pesar de que era conocido desde hace meses", han criticado.