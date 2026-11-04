CC.OO. y UGT de Catalunya llaman a la huelga y critican los ataques de las "fuerzas reaccionarias"

La secretaria general de CC.OO. De Catalunya, Belén López, y el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, en una rueda de prensa en el Parlament - EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, y el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, han llamado a la movilización por la huelga general del próximo 11 de noviembre y han criticado los ataques de las "fuerzas reaccionarias" a la convocatoria, en palabras de López.

Lo han expresado este miércoles en una rueda de prensa en el Parlament junto a los grupos de PSC-Units, ERC y los Comuns, y han señalado una "coordinación" de quienes están en contra de la convocatoria por cuestionar su legalidad.

López ha instado a hacer huelga a favor de la organización colectiva y para avanzar en derechos para las mayorías sociales "ante aquellos que niegan la política, las instituciones y todas la estructuras de intermediación y defienden una sociedad de individuos compitiendo entre sí".

"Esta huelga llega en un momento en que la gente trabajadora ha dicho basta. Basta de perder poder adquisitivo, las empresas baten récords de beneficios; basta de especular con la vivienda, y asta de ver cómo nuestros servicios públicos están cada día más tensionados", ha sostenido.

López ha destacado la voluntad de que con la huelga las patronales "se sienten a negociar el reparto primario de la riqueza vía salario" y se legisle en todas las administraciones para garantizar el derecho a la vivienda.

COSTE DE LA VIDA Y LA VIVIENDA

Por su parte, Ros ha criticado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya pedido a los sindicatos desconvocar la huelga y ha sostenido: "La patronal está esperando que ganen los suyos para recortar".

Ha llamado a dar una respuesta desde el sindicalismo y la organización colectiva en favor de la justicia social y la democracia, y ha apuntado a los resultados electorales del 'midterm' en EE.UU como "ola positiva" tras la victoria de Lula da Silva en Brasil.

"Es una huelga general por la esperanza, la esperanza de cosas tan concretas como poder llegar a final de mes. Porque sabemos que el coste de la vida y el coste de la vivienda son dos caras de la misma moneda", ha agregado Ros.

"RELACIÓN ENTRE LA POLÍTICA Y EL CONFLICTO SOCIAL"

Tanto López como Ros han agradecido al Parlament la declaración institucional de apoyo a la huelga que aprobó este martes la Junta de Portavoces con los votos a favor de PSC-Units, ERC, Comuns y CUP; el voto en contra de Junts, PP y Vox, y la abstención de AC.

"Solo Junts se alinea con PP y Vox votando en contra, igual que con los decretos de vivienda o la reducción de jornada. (La declaración) demuestra que hay otra manera de entender la relación entre la política y el conflicto social, alejada de los ataques", ha sostenido la líder de CC.OO.

Ros también ha destacado la importancia de que el Parlament haga declaraciones en este sentido, "dando un mensaje conectado con la realidad de las calles de Catalunya y del Estado".