CC.OO. y UGT-Fica pactan una subida salarial del 6,4% en gasolineras y desconvocan la huelga

Archivo - Una persona echa combustible en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. Industria y UGT-Fica han pactado una subida salarial del 6,4% durante 3 años en el convenio colectivo de las estaciones de servicio, además de una garantía de incremento del IPC, la reducción de jornada y otras mejoras salariales, lo que ha permitido desconvocar la huelga prevista para los próximos 30 de abril y 3 de mayo, informa CC.OO. este jueves en un comunicado.

El convenio, detalla el sindicato, fija incrementos de un 3,4% en 2025, del 2% en 2026 y de otro 1% en 2027, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de cada ejercicio, además de una revisión salarial en 2026 y 2027 de acuerdo al IPC, de hasta un 6% y sin revisión a la baja.

En materia de tiempo de trabajo, además de una reducción garantizada de la jornada laboral en el periodo de vigencia del convenio, también se incrementa en 2 euros el 'plus' de festivos desde 2026 y el de distancia alcanzará los 0,13 euros en 2027, y también se ha actualizado la regulación para la jubilación anticipada.

Como consecuencia directa del acuerdo, del que todas las partes se han comprometido a cerrar su redacción en un plazo máximo de 30 días, los sindicatos han desconvocado las dos jornadas previstas de huelga.

"CC.OO. valora este acuerdo como un avance contundente que refuerza derechos, protege salarios y demuestra que el binomio negociación y presión son herramientas eficaces para conseguir mejoras reales", ha explicado el sindicato.