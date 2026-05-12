El CEC alerta de fakes económicos como la suplantación de identidad y los 'chiringuitos financieros'

El decano del CEC, Carlos Puig de Travy, el presidente de la Comisión de Márketing, Víctor Bottini, y una estudiante de la Universitat de Girona (UdG) - EUROPA PRESS

BARCELONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC) ha alertado de que la suplantación de identidad y los 'chiringuitos financieros' son las formas de desinformación en economía más presentes en internet, que "crece en sofisticación", y concluye que Google Gemini es la herramienta más fiable para identificar estos contenidos fraudulentos.

Lo han explicado este martes en rueda de prensa el decano del CEC, Carlos Puig de Travy; el presidente de la Comisión de Márketing, Víctor Bottini, y la estudiante Helena Garcia, de la Universitat de Girona (UdG), centro con el que han elaborado durante un año el primer 'Estudi de les Fakes d'Economia'.

Este estudio analiza las mentiras y las estafas de carácter económico que circulan en las redes sociales, "teniendo en cuenta que la proliferación de fake news y deepfakes influye directamente en la evolución de los mercados y la toma de decisiones financieras y fiscales", lo que puede generar desconfianza y afectar directamente a la estabilidad económica de las personas y las empresas.

Además, el CEC ha anunciado la creación del Observatorio de las Fakes de Economía y Empresa, con tres líneas de actuación: formación, encuestas sobre cómo evoluciona este tema y conocimiento de casos reales, y la apertura de un canal de denuncias que trasladará la información recogida a los Mossos d'Esquadra.

Puig de Travy ha alertado de que la desinformación no es solo un problema de comunicación, ya que impacta en la economía, las finanzas y la fiscalidad, y se convierte en un "problema grave que afecta a todos" porque, por ejemplo, manipula emocionalmente a las personas y lo que hacen con sus ahorros, con inversiones fraudulentas.

Así, ha dicho que existe un impacto directo en la salud de las personas y en la política, porque la desinformación interviene en elecciones y campañas electorales e impacta en la democracia, aunque asegura que el impacto principal es el financiero: "Depende de la confianza de la información, que es relevante y fácil de manipular".

Según él, la información es un activo económico y por eso, cuando esta falla, también lo hace la confianza: "Esta lucha nos interpela a todos y evidentemente a los colegios profesionales. Como economistas debemos defender el rigor, la verificación y la transparencia de la información económica".

ESTUDIO EN DOS FASES

El proyecto se ha llevado a cabo en dos fases: durante 2025 se realizó un monitoreo de redes sociales, webs y medios digitales, lo que ha permitido identificar una muestra de 100 casos de contenidos falsos o engañosos, analizados en una segunda fase durante 2026 para elaborar propuestas de alerta.

Bottini ha explicado que los objetivos de este estudio pasan por sensibilizar a la ciudadanía sobre las mentiras que corren vinculadas a la economía y la empresa y desarrollar herramientas para identificar y analizar fakes.

Además, ha dicho que el uso de internet es creciente y ha señalado que un 60% de los españoles, según datos de Ipsos, cree que los ciudadanos no saben discernir entre la información veraz y falsa.

Según este estudio, la suplantación de personalidades es el fake con mayor relevancia en internet, ya que representa el 33% de la muestra de 100 casos analizados: dentro de esta suplantación, un 45,5% corresponde a personas físicas, el 27,3% a entidades privadas y el 15,2% a entidades públicas.

Por otro lado, el 23% de los casos analizados corresponde a los llamados 'chiringuitos financieros' --entidades o personas que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas ni supervisadas--, la mayoría de ellos vinculados a criptomonedas, y el 13% son sobre fiscalidad engañosa y consejos en redes que mezclan conceptos que pueden llevar al engaño.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Ante el incremento de contenidos falsos en el ámbito económico, el estudio propone varias líneas de actuación para mejorar la educación financiera, como fomentar la verificación sistemática de la información, contrastando datos con fuentes oficiales como la CNMV y el Banco de España; impulsar el uso de herramientas como apoyo del criterio profesional, y establecer canales ágiles de denuncia para frenar contenidos fraudulentos.

En el marco de la iniciativa, se han analizado un total de 21 programas de IA para la detección de fake news y deepfakes, y se ha concluido que Google Gemini es la herramienta más fiable y completa para identificar los contenidos falsos de internet.