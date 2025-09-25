Cecot alerta de que la industria catalana debe convertir los retos ambientales en "crecimiento".

Apunta que permiten abordar ámbitos como la descarbonización o la huella ambiental

BARCELONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La patronal Cecot ha alertado de que la industria catalana debe convertir las obligaciones ambientales en "palancas de eficiencia y crecimiento", en el marco de una jornada para analizar los retos ambientales y estratégicos del sector organizada a través de su Comisión de Industria y del Ayuntamiento de Manresa (Barcelona).

El acto se ha celebrado en el Palau Firal de Manresa y ha reunido a empresas y expertos del sector para reflexionar sobre cómo la gestión ambiental se ha convertido en una oportunidad para abordar ámbitos como la descarbonización, la eficiencia energética o la huella ambiental, informa la entidad en un comunicado este jueves.

El director de la Oficina para la Transición Energética de la Cecot y conductor de la jornada, Josep Casas, ha explicado que "las exigencias normativas se intensifican y las empresas que no se adapten corren el riesgo de quedar fuera del mercado", por lo que ha destacado la importancia de que el sector las conozca e integre.

La jornada ha contado con el director técnico de Veolia, Oriol Morell; el responsable de la Oficina Técnica de CAEs de Nexus Energía, Josep Mitats; el consejero delegado de Auma Consultores, Marc Oliva; y la asesora de la Cecot en Medio Ambiente, Sostenibilidad y Economía Circular, Marta Carmona.

Todos ellos han compartido conocimientos, experiencias prácticas y recomendaciones para ayudar a las empresas a anticiparse a las normativas, adaptarlas a los nuevos modelos productivos e incorporar sostenibilidad "como palanca de competitividad y crecimiento".

PONENCIAS

Allí, Morell ha defendido las ventajas de la descarbonización, alegando que "permite cumplir la legislación, reducir costes operativos y hacer que las empresas sean más competitivas", y ha señalado que las bombas de calor, la biomasa y la eficiencia energética como opciones relevantes para avanzar en este sentido.

Por su parte, Mitats ha explicado que los Certificados de Ahorro Energético (CAEs), un mecanismo destinado a certificar mejoras en eficiencia energética, "permite retribuir a empresas y particulares sin tener que pasar por los largos procesos administrativos habituales".

En su intervención, Oliva ha puesto el foco en la importancia de medir tanto la huella de carbono como la hídrica: "Si no medimos nuestros impactos y demandas, no podremos planificar acciones ni actuar en consecuencia para mejorar", ha dicho.

Por último, Carmona ha insistido en que todas las empresas que ponen en el mercado productos envasados "deben hacerse cargo de los envases cuando devienen residuos", al tiempo que ha resaltado que esto implica nuevos requisitos como el registro en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.