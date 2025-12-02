Cecot celebra el aplazamiento del Verifactu pero critica que "llega tarde" y generará desconcierto

Archivo - Logo de Cecot. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La patronal Cecot ha celebrado este martes la decisión del Gobierno de España de ampliar en un año la entrada en vigor del sistema Verifactu, aunque critica que la medida "llega tarde" y generará desconcierto entre las empresas, informa en un comunicado.

Desde la entidad aseguran que entienden la decisión del Gobierno de aplazar hasta el 1 de enero de 2027 el plazo de aplicación para las empresas afectadas, y al 1 de julio de ese mismo año para los autónomos, "especialmente por facilitar su adaptación en las microempresas, autónomos y pymes".

A pesar de ello, Cecot ha lamentado el desconcierto e incertidumbre, textualmente, que la decisión está generando entre las empresas que, aseguran, "sí que habían trabajado para cumplir con la normativa" a tiempo y llevado a cabo una inversión de tiempo y recursos humanos y económicos.

"Este cambio de última hora evidencia que, una vez más, los tiempos políticos y de negociación empresarial no se alinean con las dinámicas empresariales y económicas", ha dicho la patronal, lo que acaba por perjudicar la competitividad de las empresas, asegura.

Por ello, Cecot ha reclamado al Gobierno que precise "de manera inmediata" qué régimen deberán seguir aquellas compañías que sí habían completado la integración de Verifactu, si dicha moratoria será opcional y si el Ejecutivo prevé mecanismos de reconocimiento o incentivos para aquellas empresas que "han actuado con previsión".

"RIGOR, PREVISIÓN Y RESPETO"

"La digitalización es necesaria, pero necesita desplegarse con rigor, previsión y respeto hacia el esfuerzo que ya han invertido las empresas", ha concluido la patronal, a la vez que ha reivindicado la necesidad de contar con calendarios estables e información clara.

A un mes de que entrara en vigor, el Gobierno ha aprobado este martes, en el marco de un compromiso adquirido con Junts, el real decreto para aplazar la entrada en vigor del sistema, que tiene el objetivo de impulsar la digitalización y trazabilidad en los procesos de facturación de las empresas.