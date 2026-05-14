Cecot cree que la falta de vocación aumenta la brecha de talento en el Vallès Occidental (Barcelona)

Sesión de la Xarxa Terrassa Orienta - CECOT

BARCELONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Cecot considera que el desajuste entre la oferta formativa y la demanda de profesionales de las empresas, sobre todo en ámbito industrial, sigue siendo uno de los principales retos del mercado laboral en el Vallès Occidental (Barcelona) y ha destacado que la falta de nuevas vocaciones en este sector aumenta esta brecha.

En este sentido, la sede de la patronal acogió el pasado viernes 8 de mayo el encuentro de la Xarxa Terrassa Orienta, una jornada organizada por el Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona) que reunió a profesionales de la orientación, centros educativos, servicios públicos y entidades del territorio, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de orientación más eficaz.

Asimismo, la Cecot tuvo un papel activo en el contenido de la sesión, "aportando datos y criterio desde la perspectiva empresarial, especialmente en relación con la falta de vocaciones industriales y la necesidad de hacer más visibles las oportunidades profesionales del sector".

Además, durante el encuentro se ha puesto de manifiesto que, aunque la industria sigue siendo uno de los pilares de la economía comarcal, "a menudo queda fuera del relato educativo, lo que limita la aparición de nuevas vocaciones".

Según datos expuestos durante la jornada, la industria representa el 24,4% del VAB del Vallès Occidental, por encima de la media catalana; emplea a más de 84.000 personas (un 19,5% del empleo comarcal), y es uno de los principales motores de empleo estable y de calidad.