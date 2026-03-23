La Cecot pide a la CNMC que el acceso flexible a la red eléctrica se aplique a partir de los 25 kV

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BARCELONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La patronal Cecot ha presentado alegaciones ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para solicitar que los nuevos permisos de acceso flexible a la red eléctrica se apliquen a partir de los 25 kV, en lugar de los 36 kV propuestos inicialmente por el regulador, en favor de las empresas catalanas.

La patronal argumenta que la propuesta de la CNMC restringe los permisos flexibles de Tipo 1 y Tipo 2 a instalaciones de alta tensión superiores a 36 kV, un umbral que "dejaría fuera a la práctica totalidad del tejido industrial catalán", conectado sobre todo a redes de 25 kV o menos, informa en un comunicado este lunes.

El director de la Oficina para la Transición Energética de la Cecot, Josep Casas, ha defendido que ampliar este umbral permitiría que la flexibilidad "llegara a más empresas industriales, favoreciendo la inversión, la electrificación de procesos y una mejor gestión de la demanda".

"Si la flexibilidad solo se aplica por encima de 36 kV, estamos dejando fuera gran parte de la realidad del tejido industrial del Estado e impidiendo inversiones y la electrificación de muchas pymes", ha advertido.

La Comisión de Energía y Sostenibilidad de la patronal sostiene que las redes de 25 kV disponen de las capacidades de telecontrol, supervisión avanzada y sistemas de protección necesarios para operar con flexibilidad, por lo que consideran que no existe un impedimento técnico para que estas instalaciones accedan a los mismos niveles de gestión de demanda que las de mayor tensión.