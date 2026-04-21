La Cecot publicará semestralmente un nuevo Barómetro Industrial junto a Oriol Montanyà

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BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Cecot ha impulsado la publicación semestral de un nuevo Barómetro Industrial junto al doctor en Economía y Empresa y profesor de la UPF Barcelona School of Management (UPF-BSM), Oriol Montanyà, como herramienta de seguimiento de la actividad industrial y manufacturera a nivel catalán, español e internacional, centrada en la productividad, la sostenibilidad y la competitividad.

La patronal retoma este proyecto, iniciado en 2023, con el objetivo de poner énfasis en indicadores de producción, demografía, mercado laboral y precios de materias primas, al tiempo que se profundizará en temas de interés como el absentismo, la innovación y la investigación o el comercio internacional, entre otros, informa este martes en un comunicado.

El Barómetro analizará y aportará nuevas propuestas que acompañen a la industria catalana en su crecimiento y consolidación "después de haber hecho un gran ejercicio de resiliencia con una lenta recuperación post-covid y en un contexto incierto fruto de múltiples conflictos bélicos a escala geopolítica".

El presidente de la Cecot, Xavier Panés, ha explicado que a través de los datos de este Barómetro exigirán una "respuesta ágil y efectiva por parte del conjunto de las administraciones" y que implementen políticas industriales y de autonomía estratégica.

Por su lado, Montanyà ha afirmado que el nuevo barómetro aportará información rigurosa para "impulsar políticas públicas orientadas a la consolidación del tejido industrial existente, facilitar el acceso a la financiación para proyectos de transformación empresarial y promover el crecimiento y competitividad de las pymes industriales".