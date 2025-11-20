El CEESC reclama al Govern una "apuesta decidida" por la educación social en las escuelas

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) ha reclamado al Govern una "apuesta decidida" por la educación social y que incorpore de forma estructural y estable a estos profesionales en todos los centros educativos catalanes.

Ha asegurado que el nuevo programa temporal, con 60 plazas frente a las 85 del curso anterior, "reduce la presencia de profesionales, pone en riesgo de la continuidad de su trabajo y no reconoce la experiencia acumulada", informa en un comunicado este jueves.

Pide compromisos por parte del Govern como recuperar y ampliar "plazas recortadas"; establecer plazas estructurales que garanticen continuidad y estabilidad; implementar la figura del educador social en todos los centros; garantizar un proceso de selección transparente y crear una bolsa de educadores sociales, entre otras medidas.

Además, el CEESC ha presentado el Mapa d'accions, que recoge iniciativas de reivindicación, mociones, informes y advertencias relacionadas con la presencia de la educación social en los centros, para mostrar su "importancia e impacto en toda Catalunya".

Insiste en que la educación social "no es un recurso secundario, sino un pieza clave para una escuela inclusiva y transformadora" y que se deben recuperar las funciones propias de la educación social dentro de los centros educativos.