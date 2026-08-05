Cellnex refuerza la continuidad de las redes en España y Portugal por el eclipse del 12 de agosto

Archivo - Fachada de la sede de Cellnex Telecom - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cellnex ha reforzado la continuidad de sus redes en España y Portugal para hacer frente a concentraciones puntuales de población y picos temporales de tráfico en las zonas donde se podrá ver el eclipse solar total del próximo 12 de agosto, informa en un comunicado este miércoles.

La empresa prevé reforzar la supervisión de los emplazamientos que opera y mantener activos sus protocolos de respuesta, en coordinación con sus clientes, para contribuir a la continuidad de las redes.

El ceo de Cellnex Iberia, Alfonso Álvarez, ha recordado que las redes de telecomunicaciones son infraestructuras críticas, por lo que reforzarán "la supervisión y la capacidad de respuesta de las infraestructuras" que operan.

La compañía mantendrá preparados sus equipos y protocolos de actuación para identificar y atender con rapidez cualquier incidencia que pueda afectar a la disponibilidad de los emplazamientos.

Ha subrayado que los emplazamientos disponen además de soluciones de respaldo energético diseñadas para preservar su operatividad ante posibles variaciones del suministro eléctrico local.