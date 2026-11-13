Celsa contrata a Citi, Barclays, Goldman Sachs y Rothschild para la salida de fondos propietarios

Archivo - Láminas cuadradas de Celsa
Archivo - Láminas cuadradas de Celsa - CELSA GROUP - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 13 noviembre 2026 17:33
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BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Celsa ha explicado que ha contratado a Citi, Barclays, Goldman Sachs Bank Europe SE y Rothschild para que actúen como asesores financieros en el proceso de salida de los fondos propietarios --SVP, Attestor, Golden Free y Cross Ocean--, que suman el 98% del accionariado, informa en un comunicado este viernes.

Ha explicado que estas entidades prestarán asesoramiento a la compañía en el análisis, la preparación y, en su caso, la ejecución de distintas alternativas orientadas a facilitar esta salida.

En todo caso, ha afirmado que no se ha tomado ninguna decisión sobre si la salida se realizará con un debut en bolsa o con una operación corporativa.

El presidente de la empresa, Rafael Villaseca, explicó en rueda de prensa a principios de octubre que la operación se hará "sin prisas y sin urgencias", y sin descartar cualquier modalidad, tanto en una operación corporativa como en una posible salida a bolsa.

Adicionalmente, la compañía ha acordado también designar a JP Morgan, Goldman Sachs Bank Europe SE y Barclays para evaluar posibilidades de refinanciación, en condiciones más favorables, de la emisión que su participada Celsa Opco SAU lanzó al mercado de bonos en diciembre de 2025.

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