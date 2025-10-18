El cementerio de Montcada i Reixac (Barcelona) se une a la red de espacios de Memòria Democràtica

Intervención del conseller Ramon Espadaler durante el acto para incluir el cementerio de Montcada i Reixac (Barcelona) a la red de espacios de Memòria Democràtica - GENERALITAT DE CATALUNYA

El cementerio de Montcada i Reixac (Barcelona), con la mayor fosa común de la retaguardia republicana durante la Guerra Civil, se ha incorporado oficialmente este sábado a la red de espacios de Memòria Democràtica de Catalunya.

En este espacio fueron fusiladas 1.200 personas por sus creencias religiosas, su militancia política --a menudo vinculada a partidos catalanistas de derecha o centro-derecha-- o su posición socioeconómica, informa la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática.

En su intervención durante un acto para oficializar esta incorporación, el conseller Ramon Espadaler ha manifestado que este es "un acto de justicia, de reparación y de memoria, que pretende reubicar las cosas, poner la verdad por delante y hacer una apuesta valiente, convencida y honesta por esta memoria".

También ha destacado que el acto "pretende curar heridas y no dejar caer en el olvido este espacio de dolor para muchas personas y familias".

HISTORIA DEL CEMENTERIO

El proyecto de señalización incluye seis puntos informativos que explican la complejidad histórica del cementerio y su significación como espacio de memoria.

Entre julio de 1936 y mayo de 1937, fueron ejecutadas y enterradas cerca de 1.200 víctimas de la violencia política y social desatada tras el fracaso del golpe de estado de julio de 1936 contra la legalidad republicana.

Entre 1937 y 1938, la propia Generalitat republicana nombró a un juez especial para impulsar una intervención para identificar a las víctimas e investigar los hechos, exhumando 450 cuerpos, 155 de los cuales fueron identificados.

Posteriormente, entre abril y julio de 1940, el régimen franquista reanudó las exhumaciones y recuperó 748 cuerpos, mientras que los no identificados --cerca de 700-- fueron inhumados nuevamente en la fosa común.