'La cena' y 'Flow' ganan las Roses de Sant Jordi de Cinematografía de RNE

BARCELONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las películas 'La cena', de Manuel Gómez Pereira, y 'Flow', de Gints Zilbalodis, han sido reconocidas con las Roses de Sant Jordi de Cinematografía 2026, otorgadas por votación popular en el marco de los Premis Sant Jordi de RNE.

'La cena', que ha obtenido la Rosa de Sant Jordi a mejor película española, es una comedia con trasfondo histórico basado en la obra teatral 'La cena de los generales' protagonizada por Mario Casas y Alberto San Juan, informa RTVE en un comunicado de este martes.

A su vez, la Rosa de Sant Jordi a mejor película extranjera ha sido para 'Flow', una animación sin diálogos sobre un gato solitario en un mundo inundado que se ve obligado a colaborar con otros animales para sobrevivir.

Los galardones, que se otorgan por primera vez este año, se suman al palmarés de los Premis Sant Jordi de Cinematografía, que se entregarán el 21 de abril en el Teatre Lliure de Barcelona y celebrarán su 70 edición.

Los premios por votación popular se suman a los que el jurado profesional ha otorgado, entre otros, a 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, y 'La vida de Chuck', de Mike Flanagan.