Un centenar de plataformas catalanas piden "blindar" la regulación de los alquileres de temporada

Imagen del logo de Sindicat de Llogateres - SINDICAT DE LLOGATERES

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de plataformas y organizaciones catalanas, que representan a más de 7.000 entidades, ha firmado el manifiesto de Sindicat de Llogateres para "blindar la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones en el Congreso", ha explicado este jueves el sindicato en un comunicado.

El manifiesto se ha hecho público este jueves, explica el texto, en medio del proceso de negociaciones para que el Congreso amplíe las medidas que protegen el derecho a la vivienda y "en un contexto en el que los alquileres temporales y de habitaciones siguen impactando en el mercado del alquiler".

Entre las entidades que han apoyado el texto del Sindicat de Llogateres se encuentran sindicatos como CCOO, UGT o CGT, la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Entitats Catalanes d'Acció Social, Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya o el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, entre otras.

El sindicato ha calificado febrero como un mes decisivo para conseguir que el Congreso garantice el derecho a la vivienda, en sus palabras, a través de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que se votará en el Congreso durante el mes, a lo que añade que "para que obtenga mayoría parlamentaria será necesario que Junts se abstenga".

Según la entidad, esta reforma incorpora una ley que regula los alquileres temporales y de habitaciones en España, lo que blindaría y reforzaría la regulación catalana, además de incorporar prórrogas obligatorias a los contratos de alquiler vigentes, lo que daría estabilidad a los 155.000 hogares catalanes cuyo contrato de alquiler finaliza en 2026, según los datos compartidos por Sindicat de Llogateres.