Centenares de personas se concentran en la terminal S del puerto de Barcelona custodiada por Mossos

Un grupo de personas durante una concentración en apoyo a la Global Sumud Flotilla, en la Plaza de la Carbonera de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una columna de varios cientos de personas se ha disgregado de la concentración que ha comenzado a las 18.00 en la plaza de la Carbonera de Barcelona tras la interceptación de la Global Sumud Flotilla y se ha dirigido a la Terminal S del puerto de Barcelona, custodiada por los Mossos.

Allí, algunas personas han encendido bengalas de humo rojas y han arrojado pirotecnia contra los mossos.

La policía catalana, que ha desplegado en las inmediaciones del World Trade Center media decena de furgones policiales, ha hecho conatos de carga para mantener el cordón policial.

En paralelo, en la entrada de la Ronda Litoral, los Mossos d'Esquadra han establecido un cordón policial para impedir el paso de los numerosos manifestantes concentrados en la entrada de Drassanes, contra los que han cargado hasta en dos ocasiones, y estos han respondido lanzado bengalas de humo, piedras y otros objetos.

En este punto coreaban "Gaza, Gaza no estás sola" y han pintado consignas a favor de Palestina, pidiendo el boicot de Israel y contra el genocidio.