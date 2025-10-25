La central nuclear Vandellós II (Tarragona) empieza su 27 recarga de combustible

TARRAGONA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La central nuclear Vandellós II (Tarragona) se ha desconectado de la red eléctrica a las 7.20 de este sábado para emprender su 27 Recarga de Combustible y preparar así un nuevo ciclo de generación de electricidad de 18 meses.

El presupuesto de la recarga es de 24,5 millones de euros, informa ANAV en un comunicado.

Junto a los profesionales de ANAV y de empresas colaboradoras que están de modo permanente, se han desplazado otros desde CN Ascó para este proyecto, y se añaden durante la parada unos 1.000 trabajadores de unas 60 empresas de servicios especializados.

Esta parada durará más de lo habitual porque se harán muchas de las actividades preparatorias para que la central entre en la denominada operación a largo plazo, cuando cumpla 40 años de operación en diciembre de 2027.

ANAV ha destacado que se harán muchas inspecciones en el circuito primario, y que se limpiarán con la técnica 'sludge lancing' los tres generadores de vapor, junto con el cambio de juntas de la boca de hombre del generador de vapor 'A', la sustitución del motor de la bomba de refrigerante del reactor 'B' y la sustitución de las tres válvulas de seguridad del presionador.