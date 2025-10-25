El Centre d'Art La Panera de Lleida acoge este otoño 5 nuevas exposiciones

LLEIDA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centre d'Art La Panera de Lleida acogerá desde este sábado hasta el 1 de febrero cinco proyectos que exploran la hibridación de los lenguajes del arte visual contemporáneo con la ciencia, el sonido, la correspondencia y la enfermedad oncológica.

Las propuestas, de Laura Llaneli, Pep Vidal, Isabel Banal, Bea Espejo y Josune Urrutia, parten de un interés por el blanco y "oscilan entre la intimidad, el experimento y la participación", informa el Ayuntamiento de Lleida este sábado en un comunicado.

La concejal de Cultura, Pilar Bosch, ha destacado los nuevos proyectos como "motores de transformación para generar vínculos y oportunidades para todas las personas" que permiten redescubrir la cultura como un espacio compartido que transforma y conecta, en sus palabras.