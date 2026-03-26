El Centre Delàs afirma que el Gobierno de no ha cortado "las relaciones armamentísticas" con Israel

La ministra de Defensa, Margarita Robles, interviene durante una visita al Mando de Operaciones (MOPS) en la Base de Retamares, a 11 de marzo de 2026, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España). El Mando de Operaciones (MOPS) es un órgano básico del Estado Ma - Ricardo Rubio - Europa Press

BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centre Delàs de Estudis per la Pau ha sostenido que el Gobierno central "no ha puesto fin a las relaciones armamentistas entre España e Israel" pese al decreto ley que aprobó en septiembre con medidas en este sentido y para apoyar a la población palestina.

En un comunicado este jueves, esta organización ha criticado que "el Gobierno español sigue proporcionando información escasa y deliberadamente imprecisa sobre la implementación de este decreto ley y sobre su eficacia para poner fin al comercio de armas con Israel".

En centro ha realizado un análisis de medidas, casos y declaraciones concretas, incluidos la aplicación de la cláusula de excepción, el plan de desconexión militar de Israel y los diferentes programas de armamento con participación israelí, y ha concluido que el análisis "genera serias dudas sobre la verdadera eficacia" del decreto.

Han explicado que desde octubre de 2023 el Gobierno ha informado de la anulación de anuncios de adjudicación o de anuncios de formalización de contratos adjudicados a empresas israelíes de defensa y seguridad, pero esto "no implica la anulación de los contratos en cuestión".

"MANIOBRA DE DESINFORMACIÓN"

El análisis del Centre Delàs apunta a una "maniobra de desinformación" por parte del Ministerio de Defensa, y recoge un listado con los 35 contratos afectados por las anulaciones de los anuncios de adjudicación o formalización, lo que no significa la anulación de los contratos en sí.

Han detallado que, de los contratos que siguen en vigor, destacan los de misiles Spike LR2 (287 millones euros), el sistema SILAM (697 millones euros), y el Acuerdo Marco POD Designador para sistemas de combate aéreo (207 millones euros), acumulando un total de casi 1.192 millones de euros, según sus datos.

También se han presentado alternativas a los contratos de los misiles Spike LR2 y el sistema SILAM, y el Ministerio de Defensa ha confirmado que ambos programas están incluidos en el Plan de Desconexión de la industria militar israelí, pero el Centre Delàs asegura que "hasta la fecha no se ha aportado información concreta sobre cómo piensa sustituir la tecnología israelí asociada a ellos".

En el caso de los misiles contra carro Spike LR2, que desarrolla PAP Tecnos --la filial en España de la empresa israelí Rafael--, la misma PAP Tecnos presentó en febrero de 2026 una propuesta al Ministerio de Defensa para sustituir el misil Spike por el MELLS, un desarrollo europeo del Spike "cuyos componentes, aunque no procedan directamente de Israel, siguen siendo de patente israelí".

"El hecho de que sea la propia PAP Tecnos, cuyo accionista único es el Estado de Israel, quien presenta esta alternativa ya debería, por sí mismo, invalidarla", ha sostenido este centro de estudios.

El investigador del Centre Delàs y autor de la publicación, Eduardo Melero, ha pedido al Gobierno rendir cuentas sobre la relación con la industria militar israelí "ante la falta de transparencia, los subterfugios y la desinformación".