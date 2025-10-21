El Centre T-mobilitat en L'Hospitalet (Barcelona) amplía su atención a invidentes y neurodivergentes

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centre T-mobilitat, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha incorporado nuevos elementos de atención especializada para personas invidentes, con discapacidad visual y neurodivergentes, con el objetivo de ofrecer un servicio más inclusivo y accesible.

Según ha explicado la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) en un comunicado este martes, el centro ha instalado encaminamientos podotáctiles y códigos NaviLens, que facilitan la orientación de las personas con discapacidad visual y pueden leerse con el móvil mediante la aplicación gratuita NaviLensGO.

Las actuaciones se han realizado con el asesoramiento de la ONCE y la Fundació Punt de Vista, y se suman a las mejoras iniciadas en 2024 con la incorporación del servicio de atención en lengua de signos para la comunidad con discapacidad auditiva, ha detallado ATM.

En el ámbito de la neurodivergencia, el centro ha contado con el apoyo de la asociación Autism Friendly Club, que ha formado al personal y ha aportado recursos como pictogramas, paquetes sensoriales, un espacio tranquilo y una guía visual para facilitar los trámites y reducir la incertidumbre de las personas usuarias.

También se ha creado un vídeo interactivo junto con la plataforma AutisMIND que explica las principales gestiones de T-mobilitat, mientras que el 30% del equipo del centro está integrado por personas con diversidad funcional, reafirmando el compromiso del proyecto con la accesibilidad universal.