El centro Blanquerna de Madrid inaugurará el día 17 la exposición de los 75 años de 'El Ciervo'

Archivo - El director de la revista 'El Ciervo', Jaume Boix - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centre Cultural Llibreria Blanquerna de Madrid, en su nueva sede de la calle Orense 62, expondrá la muestra 'El Ciervo. 75 años de cultura y pensamiento libre' del 17 de febrero al 22 de marzo.

A la inauguración asistirán el martes 17 la delegada del Govern en Madrid, Núria Marín, y el director de 'El Ciervo', Jaume Boix, informan la revista y la Generalitat en un comunicado.

La muestra, producida por el Palau Robert de Barcelona, refleja la historia de al revista, que nació en la capital catalana en 1951 y "abrió camino con una voz propia, independiente y comprometida con valores como el diálogo, la justicia, la libertad de expresión y la democracia".