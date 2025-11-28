El Centro de Ciencias Ómicas aborda el impacto del entorno y estilo de vida en el genoma de las personas

Participantes en el simposio anual - EURECAT

TARRAGONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El III Simposio Anual del Centro de Ciencias Ómicas (COS) ha abordado este viernes el impacto del entorno y el estilo de vida en el genoma de las personas y su influencia en el envejecimiento, la salud y las enfermedades.

El COS es una unidad mixta del centro tecnológico Eurecat y la Universitat Rovira i Virgili (URV) que investiga con tecnología punta sobre metabolómica, proteómica, transcriptómica y genómica, informan los en un comunicado los organizadores.

Más de 100 profesionales y estudiantes universitarios se han encontrado en la sede de Eurecat en Reus (Tarragona) para pensar cómo la epigenética y la metabolómica ayudan a entender cómo el entorno influye en el envejecimiento y la salud.

Expertos académicos y de la industria también han reflexionado sobre la importancia de integrar todos estos campos para crear oportunidades de negocio y para avanzar hacia una medicina más personalizada y preventiva.

El director académico del COS, Manuel Suárez, ha defendido "promover la investigación traslacional" para acelerar la aplicación clínica de avances del laboratorio, e integrar las tecnologías ómicas en la práctica clínica para avanzar hacia una medicina más personalizada y preventiva.

Además se han debatido los avances más recientes en estos campos emergentes, que reflejan que el entorno afecta al ADN a través de mecanismos epigenéticos que actúan como interruptores de los genes.

La directora técnica del COS, Núria Canela, ha asegurado que el diálogo entre epigenética y metabolómica abre vías nuevas para entender los mecanismos por los que la alimentación, la contaminación y el estilo de vida "dejan huella" en el genoma y condicionan el riesgo de sufrir enfermedades.

PARTICIPANTES

La investigadora de Eurecat Dorota Komar se ha centrado en cómo los cambios metabólicos vinculados al envejecimiento reproductivo femenino y al exceso de grasa corporal "remodelan el paisaje epigenético e influyen en el envejecimiento" de la mujer.

La investigadora de ISGlobal Mariona Bustamante ha hablado de mecanismos epigenéticos asociados a la exposición a compuestos químicos en las primeras etapas de la vida, y también han hablado la investigadora del IISPV Noelia Ramirez y Goran Josipovic (empresa Genos), que ha presentado aproximaciones innovadoras, como la EpiToolbox basada en CRISPR/dCas9 para manipulaciones epigenéticas de precisión.

Además han participado el profesor de la UB Francisco José Pérez Cano (sobre el papel de la fibra y los polifenoles en la inmunoprogramación temprana) y Diego Gomes de Melo (Universidad de Campinas y la Universidad de Coimbra), sobre estrategias para mitigar la inflamación del tejido adiposo.

Una mesa redonda interdisciplinaria, moderada por los investigadores Dorota Komar y Salvador Fernández (Eurecat) ha abordado cómo integrar la epigenómica y la metabolómica en la práctica clínica.