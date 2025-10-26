El centro cívico del Besòs y el Maresme de Barcelona renueva el sistema de climatización

BARCELONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
El centro cívico del Besòs y el Maresme, en Barcelona, ha renovado el sistema de climatización para resolver las demandas de frío y calor con equipos de alta eficiencia y un control automatizado y centralizado por plantas.
Las obras llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Barcelona han tenido un coste aproximado de 528.000 euros y también han servido para instalar un nuevo sistema de renovación de aire y para renovar el aislamiento térmico del techo de la biblioteca, informa el consistorio en un comunicado este domingo.
El regidor de Sant Martí, David Escudé, ha asegurado que esta obra "es una gran noticia" y que se trataba de una petición vecinal para renovar las condiciones del que, dice, es uno de los equipamientos más destacados del barrio.
El centro cívico, situado en la Rambla de Prim, fue inaugurado en 1993 y en él se desarrollan actividades tanto culturales como sociales y alberga una ludoteca infantil y una biblioteca municipal.
Tiene una superficie construida de más de 3000 metros cuadrados, distribuidos en planta de semisótano, planta baja y otras 4 plantas y, en todas ellas, se ha instalado un nuevo sistema de clima y renovación de aire, salvo en la segunda planta, que ya disponía de un sistema propio de climatización.