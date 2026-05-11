Centros de innovación defienden unir conocimiento e industria para lograr la autonomía tecnológica

IV Encuentro del Ecosistema de la Industria Nacional de Defensa en Catalunya, de Indra, este lunes en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Centros de investigación y 'startups' innovadoras han defendido este lunes poner sus infraestructuras y conocimiento, que defienden como un activo de país, al servicio de la industria para avanzar y alcanzar la soberanía e independencia tecnológica en Europa.

Lo han asegurado este lunes en el IV Encuentro del Ecosistema de la Industria Nacional de Defensa en Catalunya, de Indra, durante la segunda mesa redonda de la jornada, que ha contado con las intervenciones del consejero delegado de Beamagine, Jordi Riu; el jefe de tecnologías de uso dual del Barcelona Supercomputing Center, Joan Farnos; el consejero delegado de Seabots, Pau Guasch; la directora de Innovación y Negocio de i2CAT, Ana Moliner, y el vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), Jordi Berenguer.

La jornada también ha contado con la participación del presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga; el presidente de Indra, Ángel Simón; el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, y la responsable en Catalunya, Anna Ortí.

Moliner ha defendido la necesidad de pasar de la generación de conocimiento a la de creación de estándares, acompañada de una colaboración con las compañías, que serán las que más adelante exporten estas tecnologías y las comercialicen: "Las empresas son las que conocen los retos que hay en el negocio y cuáles son los condicionantes a los que debe responder la tecnología", ha defendido.

También se ha referido a la responsabilidad de los centros de investigación de transferir las activos tecnológicos hacia las empresas y la necesidad de diseñar estas tecnologías para que sean duales, es decir, que sirvan para más de un sector a la vez --como el de civil y defensa-- desde el inicio.

RESPONSABILIDAD PÚBLICA

En este sentido, Berenguer ha descrito las instalaciones de centros como la UPC como punteras y singulares, y ha apelado a la responsabilidad de abrirlas y facilitar que las empresas, las pymes y la sociedad las utilicen.

La UPC, ha recordado Berenguer, es una universidad pública que se financia con impuestos de los ciudadanos y empresas: "Esta actividad que hacemos se debe repartir con las necesidades de nuestra sociedad actual", entre las que ha señalado precisamente la defensa de la democracia y valores europeos.

COLABORACIÓN

Farnos, por su parte, se ha referido a la capacidad "multiplicadora" del impacto en una relación conjunta entre el conocimiento y la industria: "Si somos capaces de desarrollar herramientas propias y soberanas, controlarlo todo desde cero, lo que tenemos en un efecto multiplicador".

Respecto a la tecnología dual, ha destacado que se basa en un proceso de "codiseño, cocreación y colaboración", así como en una relación de confianza y compromiso entre ambas partes.

EMPRESAS

Por parte de las pymes y 'startups', Guasch ha hecho referencia a la colaboración, y ha explicado la dificultad de que la tecnología de las startups llegue al mercado y a otras empresas, para lo que ha asegurado que es mejor "ir acompañado para llegar realmente lejos".

En la misma línea, Riu se ha referido al proceso de Beamagine, que ha pudo comenzar a operar en el sector de la defensa gracias a su colaboración con Indra: "Lo habíamos intentado durante bastante tiempo, nos había costado, y gracias a esta colaboración han confiado en nuestras capacidades", ha destacado en referencia al desarrollo de la empresa.