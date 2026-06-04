Los centros La Mercè, Manuel de Pedrolo y Santa Anna, Premis RetoTech de la Fundació Endesa

Los ganadores de los Premis RetoTech de la Fundació Endesa - ENDESA

BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Escola La Mercè de Martorell (Barcelona), el Institut Manuel de Pedrolo de Tàrrega (Lleida) y el Col·legi Santa Anna de Lleida han sido los ganadores de los Premis RetoTech de la Fundació Endesa en Catalunya, informa Endesa en un comunicado este jueves.

Estos premios tienen el objetivo de fomentar las vocaciones STEM entre los jóvenes de diferentes escuelas de España y Portugal, y los reta a desarrollar proyectos tecnológicos que den respuesta a las necesidades reales de su entorno escolar.

Este año han participado en la iniciativa 1.170 alumnos de toda Catalunya, y en el conjunto de España han participado 11.000 alumnos de 285 centros de Madrid, Aragón, Andalucía, Extremadura, Catalunya, Baleares y Canarias, además de Lisboa (Portugal).

El director territorial de Endesa en Catalunya, Enric Brazis, ha puesto en valor el trabajo realizado por los estudiantes y los centros participantes.

"Como sociedad tenemos muchos retos a solucionar --como los residuos, la gestión del agua o la eficiencia energética-- y la tecnología nos puede ayudar a resolver cualquier problema que nos planteemos", ha dicho.