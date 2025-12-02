Cerca de 400 subinspectores de Mossos prevén un paro de un día este miércoles para lograr mejoras

Archivo - Los mossos d'esquadra realizan un patrullaje durante las fiestas de la Mercè, a 27 de septiembre de 2025, en Barcelona. - LORENA SOPENA / Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 400 subinspectores de Mossos d'Esquadra prevén realizar un paro de un día este miércoles para "dar un golpe de atención" y así poder lograr diversas mejoras, principalmente económicas, según explican fuentes cercanas a Europa Press.

A través de un grupo de WhatsApp, este colectivo se ha organizado para pedir un permiso de asuntos personales y así conseguir no trabajar por la vía legal --no tienen derecho a huelga--, con el objetivo de expresar su malestar como colectivo.

Por otro lado, desde el Sindicato de Escala Intermèdia de Mossos d'Esquadra (Seime-Fepol), que representa a rangos intermedios como sargentos y subinspectores, hacen un llamamiento para seguir atentos a la mesa de negociación --en curso con la conselleria de Interior de la Generalitat-- y confiar en la organización, a pesar de que no descartan iniciar una movilización colectiva si no se producen avances, informan en un comunicado.