Cerdá (Phenomena) ve el cine "una cosa de futuro" y la exhibición en un momento de transición

Entrada del cine Phenomena - PHENOMENA

BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director y fundador del cine Phenomena de Barcelona, Nacho Cerdá, ha considerado que "el cine es una cosa de futuro" y considera que la exhibición cinematográfica está en un momento de transición actualmente.

En una entrevista de Europa Press, con motivo de la reapertura del Phenomena este jueves, lamenta que siempre se escuche hablar de una supuesta "crisis del cine" pero, para él, lo que faltan son ideas para reinventarse.

"Con la cantidad de oferta que hay hoy, cualquier persona que elija desplazarse a un cine es porque la experiencia merece la pena. Si podemos aportar este granito de arena, estaremos contentos, es lo que buscamos", afirma.

Se ha referido a la cantidad de estrenos que hay cada fin de semana y cree que la exhibición cinematográfica "está en un momento de transición".

"El número de estrenos en fin de semana a mí me parece excesivo, hasta la forma en cómo se proyectan. Estamos viendo una atomización de películas que se estrenan y las que realmente funcionan son pocas", señala.

QUE EL PÚBLICO "CONECTE CON LA EXPERIENCIA"

El Phenomena reabrirá sus puertas este jueves 2 de abril después de más de seis meses de obras de renovación, que han permitido que la sala cuente con mejoras técnicas así como también se han hecho una serie de trabajos de interiorismo para que el público "conecte con la experiencia".

Cerdá explica que se ha hecho una renovación de espacios para crear lugares donde el espectador podrá pasar el rato antes o después de la película y que invitan a "reflexionar, al relax".

"Y, sobre todo, a dejar atrás la rutina y los móviles. Phenomena se trata de que la película sea parte de la experiencia y que el resto sea el entorno", añade y recuerda que en 2025 recibieron el premio Carlo Lizzani a la mejor sala europea, algo que asegura que fue toda una sorpresa.

Entre las mejoras técnicas, explica que se ha cambiado el proyector por uno digital láser Christie 4K; se ha mejorado la acústica y ahora todas las cajas son de Dolby; y se ha hecho inversión en microfonía, repetidores de televisión y cámaras que puedan cubrir todo el escenario para retransmitir contenidos: "Se ha hecho un concepto algo más extenso y global".

ENTRAR "EN OTRO MUNDO"

Cerdá afirma que desde un inicio este cine ha pretendido que el espectador "entrara en otro mundo y pudiera quedarse" y que, con las mejoras que se han llevado a cabo, también a nivel de interiorismo, se ha creado un espacio más adecuado y cómodo para garantizarlo.

"Ahora (el Phenomena) te está llamando para que te quedes. Tiene un diseño de luz interior y comodidad que invita a quedarse", y señala que, aunque las obras han durado más de 6 meses, en los que el cine ha estado cerrado, el proceso cree que ha sido relativamente rápido y que la ejecución ha sido ágil.

En cuanto al resultado, asegura que lo que le gusta es que la sensación que él quería transmitir a través de los espacios, "esa esencia, no se ha perdido", ya que indica que muchos espectadores asiduos tenían miedo de que se perdiera ese espíritu clásico y nostálgico característico del Phenomena.

PELÍCULAS

El nuevo Phenomena se estrenará con la proyección de 'Tiburón' de Steven Spielberg, a la que Cerdá tiene especial estima y, además, recuerda que fue también la película con la que se inauguró el cine en 2014: "Tiburón' es nuestra película fetiche. Era inevitable que fuera la primera que se proyectara".

Explica que la sala contará con una colección de títulos cinematográficos que pasan por '2001: Una odisea del espacio', 'Tiburón', 'El Padrino, 'Interstellar' o 'Jurassic Park', y que son propuestas que forman parte del "cine de repertorio pero en las mejores condiciones posibles".

También hay ciclos ya programados, como el 'Top Phenomena' -de las películas más populares de la sala-- así como uno específico de sonido -con títulos como 'Blade Runner' o Mad Max: Fury Road'-- para que el público pueda disfrutar de los nuevos sistemas acústicos.

"Esperamos que el público pueda disfrutar de la experiencia. Que se sientan más cómodos y que disfruten del cine como nosotros en su momento lo hicimos. Si tenemos esta respuesta positiva, estaremos más que satisfechos", añade Cerdá.