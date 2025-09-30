Cerrado 6 semanas el acceso a la estación de Passeig de Gràcia de la L4 del Metro de Barcelona

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La entrada que da acceso a la estación de Passeig de Gràcia de la L4 del Metro de Barcelona, en el cruce de la Gran Vía con el propio paseo de Gràcia, está cerrada desde este lunes y durante las próximas 6 semanas por obras de mejora de accesibilidad.

Los trabajos en marcha consisten en la mejora de la conexión entre los andenes y los vestíbulos de las diversas líneas de Metro del intercambiador (L2, L3 y L4) y Rodalies, según ha informado la Generalitat este martes en un comunicado.

Esta obra, que concluirá a finales de año y cuenta con un presupuesto de 5,2 millones, facilitará que una persona con movilidad reducida pueda realizar todos los transbordos posibles sin tener que salir a la calle.