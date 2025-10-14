La CEU UAO inaugura el curso académico con el nuevo grado en enfermería

La consellera Montserrat destaca los valores del sistema universitario catalán y de la CEU UAO

14 Oct.

La Universitat CEU Abat Oliba (CEU UAO) ha inaugurado este martes el curso destacando su grado en enfermería desde septiembre, con el que se abrena las Ciencias de la Salud y de la Vida, y que espera "consolidar con el futuro grado en Medicina".

Lo ha dicho el presidente y gran canciller de la universidad, Alfonso Bullón de Mendoza, durante el acto al que ha asistido la consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, informa la universidad en un comunicado.

El ámbito de la salud es una iniciativa estratégica para la CEU UAO, que prevé inaugurar en un futuro un campus que albergue la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida.

MÁS ALUMNOS Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

El secretario general y vicerrector de Investigación y Transferencia, Alessandro Mini, ha presentado la Memoria 2024-25, que refleja que en el pasado curso aumentaron un 7,5% los estudiantes de nuevo ingreso.

Paralelamente, la CEU UAO ha seguido ampliando su proyección internacional, consolidando su participación en la alianza europea EUonAIR, integrada por instituciones de educación superior de toda Europa.

El rector, Arcadi Gual, ha destacado el objetivo de "educar generando ciencia e innovación, siempre desde los valores" de las universidades CEU de unir excelencia académica con formación integral de la persona, ha dicho.

NÚRIA MONTSERRAT

La consellera Montserrat ha destacado que la visión formativa y social de la CEU UAO representa los valores del sistema universitario catalán: "La formación integral de las personas, el servicio al bien común y la investigación científica y social al servicio de la verdad y la libertad".

"Su apuesta por una educación que combina el rigor académico con la formación ética y humana demuestra que el conocimiento solo tiene sentido si se pone al servicio de la persona y de la sociedad", ha añadido.

La lección inaugural ha ido a cargo del catedrático de Derecho Eclesiástico de la UB y vicario judicial de la Archidiócesis de Barcelona, Santiago Bueno, sobre 'Las aportaciones del Derecho Canónico en los ordenamientos jurídicos europeos, especialmente en el Derecho Catalán'.