La CEU UAO pone en marcha su primera promoción del Grado en Medicina

Primer día de la primera promoción del Grado en Medicina de la CEU UAO. - CEU UAO

BARCELONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universitat CEU Abat Oliba (CEU UAO) ha puesto en marcha este lunes la primera promoción de su nuevo Grado en Medicina, integrada por 50 estudiantes, informa en un comunicado.

El rector de la CEU UAO, Marcin Kazmierczak, ha dado la bienvenida a los estudiantes en el Campus de Esplugues de Llobregat (Barcelona), que será la futura sede de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida de la CEU UAO, junto al decano de dicha facultad, Josep Maria Guardiola Tey.

El Grado en Medicina, de 6 años de duración, plantea una formación que combina la preparación científica con una visión humanista, de la profesión, y preparará a los futuros médicos "para ejercer con responsabilidad a los retos de la salud del siglo XXI y ejercer la medicina desde una atención centrada en la persona".

Uno de los ejes del modelo formativo es la atención personalizada y el acompañamiento integral del estudiante, así como la incorporación, desde el primer curso, de formación en IA aplicada a la medicina.

Guardiola Tey ha asegurado que el objetivo es "formar profesionales excelentes, tanto científica como humanamente, con una preparación rigurosa y una concepción de la medicina basada en el cuidado integral del paciente".