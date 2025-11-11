La CEU UAO recibe el informe favorable de la AQU Catalunya para el nuevo grado de Medicina

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universitat CEU Abat Oliba (CEU UAO) ha recibido el informe favorable de la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) para la implantación del Grado en Medicina, cuya primera promoción empezará en septiembre de 2026.

El nuevo grado se impartirá en el marco de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida, "consolidando la expansión" de esta área de conocimiento en la universidad, informa la CEU UAO en un comunicado de este martes.

El plan de estudios del Grado en Medicina se ha diseñado para formar médicos "capaces de liderar los retos de la salud del siglo XXI", y el alumnado tendrá un contacto temprano con hospitales y centros de atención primaria, y estará acompañado por mentores que guiarán su crecimiento académico y personal.

La docencia se basará en metodologías innovadoras como el aula invertida, el aprendizaje basado en problemas y la simulación clínica, con grupos reducidos que garantizará una atención personalizada y una formación participativa.

El nuevo grado contará con 50 plazas de nuevo ingreso, formando grupos de 25 para los seminarios y de entre 6 y 12 estudiantes para las prácticas, y la Clínica Diagonal-FIATC, reconocida como hospital universitario de la CEU UAO, será uno de los principales centros de prácticas para los estudiantes.

Según ha señalado el rector, Arcadi Gual, con el grado en Medicina se buscará "profundizar en la persona más que en la enfermedad y se focalizará en la atención familiar y comunitaria, la prevención y las pluripatologías, además del acompañamiento en las últimas etapas de la vida".