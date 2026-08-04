El CGE cree que la limitación de la compra especulativa de vivienda vulnera la propiedad privada

Archivo - Fachada de un edificio en Barcelona- DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS - Archivo

Se trata de una respuesta a los recursos presentados por Junts y PP a la norma

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha concluido este martes que la proposición de ley de modificación de la ley de urbanismo para la limitación de las compras especulativas de vivienda, promovida por los Comuns y acordada con el Govern, vulnera el derecho a la propiedad privada.

En un dictamen no vinculante sobre la adecuación a la Constitución y al Estatut de la norma, al que ha tenido acceso Europa Press, el órgano ha respondido así a los recursos que solicitaron los grupos parlamentarios de Junts y PP.

El CGE ha sostenido que la proposición de ley vulnera los artículos de la Constitución relativos a los derechos a la propiedad y a la herencia, así como a los que se refieren a la libertad de empresa.

La proposición de ley busca limitar la compra de inmuebles en zonas de mercado residencial tensionado para revenderlos a corto plazo o destinarlos a alquileres turísticos o de temporada, y deja en manos de los ayuntamientos su aplicación.

SEGURIDAD JURÍDICA Y COMPETENCIAS ESTATALES

El órgano también ha señalado una "falta de la suficiente certeza y previsibilidad" en la norma, la cual cree que vulnera el principio de seguridad jurídica previsto en la Constitución.

Asimismo, el CGE cree que el texto vulnera el Estatut en relación a la competencia en materia de derecho civil e invade la competencia exclusiva del Estado sobre las bases de las obligaciones contractuales.

En cuanto a tramitar la norma por el procedimiento de lectura única en el Parlament, cosa que también criticaron en sus recursos los grupos de Junts y el PP, el CGE ve una vulneración de la participación del Consell de Governs Locals o de las entidades representativas.

En este sentido, el órgano ha recomendado que en la tramitación en curso, que se retomará en el próximo periodo de sesiones a finales de septiembre o principios de octubre, "se pueda hacer efectiva la mencionada participación de la representación de los entes locales".