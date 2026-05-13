El CGPJ premia al IMLCF por poner en marcha una guardia médico-forense para violencias sexuales

Archivo - Fachada del Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha distinguido al Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCF) en la XIII edición de los premios de la Calidad de la Justicia en la modalidad de 'entidades y organismos relacionados con la Administración de Justicia' "por la puesta en marcha y funcionamiento de una guardia médico-forense exclusiva en violencias sexuales en Barcelona", informa en un comunicado este miércoles.

"Se trata de una iniciativa única y pionera en España que se puso en marcha en febrero de 2025 en un entorno con alta densidad de población, como es el de la zona que abarca la ciudad de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat, y en un contexto de incremento y desestacionalización de los casos de violencia sexual (antes concentrados sobre todo en los meses de verano y primavera) y, por tanto, de las actuaciones médico-forenses", sostiene el CGPJ.

Estos premios distinguen cada año, según ha explicado el CGPJ en una nota, a los órganos judiciales y entidades u organismos relacionados con la Administración de Justicia que hayan destacado en la elaboración y puesta en funcionamiento de proyectos para conseguir una justicia más eficaz, transparente y accesible.

En esta edición también han sido galardonados el Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña y de Alicante, así como la Secretaría de Coordinación Provincial de Girona y la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia.

LA AUDIENCIA NACIONAL, PREMIADA POR LAS BUENAS PRÁCTICAS

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha sido premiada en la categoría de 'justicia más transparente' por la "promoción de la mediación intrajudicial, buenas prácticas y divulgación del derecho colectivo", argumenta el CGPJ.

El jurado ha destacado una "mesa de lo Social" que la Sala impulsó en 2009 junto a los magistrados y la letrada de la Administración de Justicia, la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), colegios profesionales, sindicatos, asociaciones empresariales y grandes empresas, entre otros.

"La mesa se reúne dos veces al año y permite el intercambio de pareceres sobre la mejor tramitación de los procesos y las posibles incidencias, así como determinar y compartir usos y buenas prácticas que faciliten la más adecuada tramitación de los procesos, la labor de enjuiciamiento de la Sala y la de defensa de los profesionales del derecho", destaca la nota.

CANARIAS

Por su parte, el Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria fue distinguido en la categoría de 'justicia más accesible' por su proyecto "Cuidar de quienes nos cuidan", "un protocolo de colaboración, pionero en España" entre el Decanato de los Juzgados de Las Palmas de Gran Canaria y el Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas.

Este proyecto busca "mejorar la atención a los profesionales sanitarios que han sido víctimas de agresiones cuando deben comparecer ante los órganos judiciales", explica el CGPJ.

ALICANTE

Asimismo, en la modalidad de 'unidad de valoración forense para la infancia y la adolescencia' ha sido galardonado el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Alicante por el proyecto 'Unidades de valoración forense integral de la infancia y adolescencia', "cuyo objetivo es mejorar el acceso a la justicia de niños y adolescentes víctimas o testigos de violencia".

Además ha sido premiada la Secretaría de Coordinación Provincial de Girona en la categoría de 'órgano/oficina judicial' por su proyecto "Soft Law y acuerdos organizativos", "un repositorio digital de acuerdos e instrucciones organizativas que permite disponer de forma unificada y actualizada, y para toda la provincia, de una serie de herramientas útiles para proporcionar soluciones a las diferentes incidencias que puedan surgir en cada partido judicial", explica.

El galardón a la 'Justicia más transparente en la modalidad de entidades y organismos' ha sido para la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, por el proyecto "Hiperautomatización de procesos monitorios", que permite "la automatización de cualquier proceso utilizando y combinando entre sí tecnologías avanzadas", expone.