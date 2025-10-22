CGT convoca huelga parcial en el Ayuntamiento de Barcelona por una negociación "insuficiente"

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La CGT ha convocado varias jornadas de huelga parcial en el Ayuntamiento de Barcelona ante la negociación "absolutamente insuficiente" del nuevo convenio laboral del personal municipal que prepara el gobierno del alcalde Jaume Collboni.

El sindicato lo ha explicado en un comunicado este miércoles, en el que detalla que la decisión se ha tomado en una asamblea celebrada esta mañana con la participación de más de 300 trabajadores y que las huelgas serán el 4 (de 9 a 12 horas) y 6 de noviembre (de 11 a 14 horas).

Según la organización, las propuestas del Ayuntamiento son "claramente insuficientes", ya que la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales se plantea sin incremento presupuestario y podría traducirse en un empeoramiento del servicio público.

CGT alerta además de que la medida puede generar desigualdad entre empleados que reduzcan su jornada y los que no, mientras se mantiene una "congelación salarial" generalizada excepto para mandos y cargos directivos, que recibirán un complemento de productividad del 5%.

La asamblea también ha acordado participar en la concentración de protesta celebrada este miércoles en la plaza Sant Jaume y expresar su malestar por "la manera en que los sindicatos mayoritarios están conduciendo la negociación" del nuevo convenio.