CGT critica que Glovo haya impulsado un "ERE encubierto" y amenaza con recurrir a la justicia

BARCELONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La CGT ha criticado que Glovo haya anunciado este miércoles "un expediente de regulación de empleo (ERE) encubierto" que afectará a 750 repartidores en España y ha amenazado con elevar el conflicto ante la Audiencia Nacional al considerar que la compañía está recurriendo a prácticas fraudulentas para reducir su plantilla.

En un comunicado, el sindicato ha alertado que anteriormente Glovo "ha obstruido las investigaciones de la Inspección de Trabajo" y ha señalado que casos como este demuestran que la empresa continua con su sistemático incumplimiento de la legislación laboral, textualmente.

La organización recuerda que ya denunció ante la Inspección de Trabajo porque la empresa quería "reducir el número de repartidores en situación de falsa autonomía antes de contratarlos" el pasado 9 de junio de 2025, aunque asegura no haber recibido respuesta.

Finalmente, en julio de 2025 se hizo efectivo el proceso de laboralidad en la empresa, pero los problemas "no cesaron para los repartidores", lamenta el sindicato.

"Hay que tener en cuenta que Glovo se basa en un modelo de explotación que durante años ha vulnerado los derechos básicos de los trabajadores. El fin último de la empresa es obtener las mayores cuotas de mercado", ha concluido la CGT.