CGT Ensenyament reprocha los "ataques" a la escuela catalana y aboga por movilizaciones

Publicado 22/02/2018 14:30:19 CET

"Hay razones para convocatorias de huelga", asegura

BARCELONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

CGT Ensenyament ha reprochado este miércolos los "ataques" a la escuela catalana del Gobierno con la voluntad de incluir una opción lingüística en la preinscripción, la renovación de los conciertos educativos de Infantil y Secundaria y el cuestionamiento de la labor docente en Catalunya, y ha abogado por un calendario de movilizaciones con huelgas, sin descartar un paro incluso en solitario.

En declaraciones a Europa Press, el secretario de Acción Social de CGT Ensenyament, Pedro Mercadé, ha reprochado la "ofensiva represiva y recentralizadora" del Estado, así como la voluntad de enseñar los valores de las Fuerzas Armadas en las aulas.

Mercadé ha afirmado que la renovación de los conciertos de 1.956 grupos de Infantil y Secundaria es "gravísima", y ha señalado que una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) seguirán pidiendo que no se renueven, sobre todo aquellos de las escuelas que segregan por sexo.

Ha reprochado que el Ejecutivo central haya renovado los conciertos al amparo de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y ha lamentado que haya llegado en un momento que había "posibilidades reales" de comenzar a revertirlos.

Ha dicho que el "ataque" a la escuela catalana se ha concretado con la renovación a los conciertos, pero que si el Gobierno central puede, también lo hará con la lengua.

"No tenemos ninguna confianza de que la sentencia del Tribunal Constitucional signifique que dejen de atacar" a la escuela catalana, ha sostenido, y ha remarcado que el fallo no les aporta tranqulidad de que no prosigan los intentos del Gobierno.

"CAMBIAR EL CHIP"

Por todo ello, ha llamado a "cambiar el chip" y a convocar asambleas urgentes de profesorado con todos los sindicatos para debatir cómo responder a los ataques a la escuela y el profesorado catalán.

Mercadé ha afirmado que "hay razones para convocatorias de huelga" y ha subrayado que CGT quieren que sean unitarias, pero que en el caso que el resto de sindicatos no quieran, las intentarán llevar a cabo en solitario pasado el 8 de marzo.