CGT Ensenyament y el SEPC convocan huelga de docentes y estudiantes este viernes por Palestina

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CGT Ensenyament y el SEPC han convocado huelga de docentes y estudiantes este viernes en solidaridad con Palestina, después de la intercepción por parte del ejército de Israel de la Global Sumud Flotilla en Gaza.

Fuentes de CGT explican este jueves a Europa Press que la huelga docente es en todas las etapas educativas, desde Infantil hasta la universidad; será durante toda la jornada y se convoca a profesores y personal de atención educativa (PAE) de centros públicos y del sector del ocio.

Critica que actualmente "Gaza es un inmenso campo de exterminio donde los últimos meses más de 65.000 personas han sido asesinadas" y cree que la intercepción de la flotilla es un ataque a la solidaridad internacional; y llama a la comunidad educativa a dar una respuesta ante la situación en Palestina.

Por parte del SEPC, fuentes sindicales han indicado que la huelga estudiantil es desde 3º de la ESO --etapa a partir de la que se reconoce el derecho a huelga de estudiantes--; y hacen un llamamiento a frenar la actividad en las aulas y romper con la normalidad tras la intercepción de la flotilla y "exigir el fin del genocidio".

En un comunicado, la portavoz del SEPC, Tània Ros, ha afirmado que esta huelga "no solo denuncia el genocidio y la complicidad, sino que lanza una reivindicación: que las estudiantes de clase trabajadora somos capaces de incidir en la realidad y transformar el mundo".