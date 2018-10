Chacón niega que exista un informe de intranquilidad empresarial: "No ocultamos nada"

Publicado 18/10/2018 17:59:29 CET

Asegura que la información sobre empresas e inversiones era interna y para examinar la situación

La consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Àngels Chacón, ha negado la existencia de un informe sobre intranquilidad empresarial y paralización de inversiones que supuestamente recibió el entonces titular del departamento, Santi Vila, el pasado mes de octubre.

En comisión parlamentaria este jueves sobre las supuestas estrategias para ocultar intranquilidad empresarial, la consellera ha asegurado que la información recabada sobre empresas e innovaciones era interna y confidencial, ya que formaba parte de documentos de confidencialidad que firmaban con empresas.

"Claro que había información, seríamos irresponsables no parándonos a examinar. Cada seis horas había información, son informaciones internas, un informe elaborado como a tal no existe, no hay problema en admitir que estábamos preocupados", ha afirmado Chacón, y ha añadido que el seguimiento tenía que ver con su voluntad de preservar inversiones y puestos de trabajo.