Chacón (PDeCAT) emplaza a Junts a "practicar el diálogo" y se abre a hablar con Puigdemont

Avisa del riesgo de "inviabilidad económica" del partido si deben asumir la indemnización del caso Palau

BARCELONA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PDeCAT, Àngels Chacón, ha emplazado a Junts a "practicar el diálogo" y a no vetarles de entrada para intentar lograr un acuerdo de cara a las municipales de 2023, y se ha mostrado dispuesta a hablar con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

"No he hablado con él, no tendría ningún problema en hablar con él. Siempre nos encontrarán abiertos a hablar. Digan lo que nos digan, siempre nos encontrarán abiertos a hablar", ha subrayado en una entrevista a Europa Press.

Después de que Junts descartara un acuerdo con el PDeCAT para las municipales, Chacón ha asegurado desconocer el motivo de esta negativa, y tras asegurar que su partido ve la política como una herramienta para transformar la sociedad, otros la ven "como una herramienta para ejercer u ocupar puestos de poder".

"Para nosotros hablar, dialogar y buscar alianzas es inherente a la manera que tenemos de entender la política, y para otros, a lo mejor, no lo es. Si eres integrador y dialogante, no sólo debes postularlo, debes practicarlo. La mejor de las prácticas democráticas es sentarse, hablar y dialogar", ha resumido.

Aunque ha asegurado que ha habido canales abiertos, ha reivindicado que desde el PDeCAT prefieren ser integradores y "no excluir a gente sólo porque no opta a ser de tu partido", al recordar que el expresidente de la Generalitat Quim Torra la cesó como consellera de Empresa por no pasarse a Junts.

Sobre el conflicto en torno a la utilización del nombre de Junts, la secretaria general del PDeCAT ha constatado que el juicio será en otoño, y admite que no esto no ayuda a reconducir la relación entre ambos partidos: "Para nosotros la palabra, y más cuando es escrita, tiene un valor. Se ve que para otros no la tiene. Pero, pese a esto, nosotros con ellos y otros, dispuestos a hablar siempre".

Al preguntársele cómo se presentará el PDeCAT a las municipales, Chacón ha apuntado que hay "múltiples fórmulas" que están explorando y a las que están abiertos porque quieren facilitar al máximo que los alcaldes del partido puedan seguir adelante con sus proyectos.

En relación a las conversaciones que desde hace meses mantienen con el PNC, Lliures, la Lliga y Units, ha concretado que las conversaciones avanzan y, a la espera de si hay resultados, están abiertos a sumar "con todo el mundo si hay un entendimiento sobre la base" del proyecto de la formación.

Con 170 alcaldías y más de 9.000 concejales, el partido quiere presentar el máximo número de candidaturas posibles para consolidar y aumentar esta cifra, y para ello han renovado el organigrama territorial, y también diseña una estrategia diferente para la ciudad de Barcelona.

PGE

Pocos días después de que Junts pidiera al independentismo un frente común para negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Chacón ha advertido de que este frente sólo será posible si hay una unidad estratégica consensuada a largo plazo y sobre el modelo de sociedad que se busca: "No nos da igual el país que vamos a construir, no renunciaremos a nuestro modelo de país".

"Si son unos PGE que benefician a Catalunya, yo no renuncio al derecho a decidir, libremente en un referéndum reconocido y pactado, lo que queremos ser, pero claro que votaré a favor de mejorar las condiciones, competencias y financiación de Catalunya", ha destacado Chacón, tras explicar que los cuatro diputados del PDeCAT han iniciado conversaciones al respecto con el Gobierno.

En su opinión, hay que terminar con "el falso discurso purista" de los que ahora apuestan por negociar conjuntamente unos PGE y tiempo atrás pedían no asistir a encuentros o no tener relaciones ni pactar cuestiones con los socialistas y con el Gobierno.

JUNTS Y LA DIPUTACIÓN

Así, ha recordado que PSC y Junts gobiernan en la Diputación de Barcelona, y ha invitado a los de Puigdemont a romper con este pacto si no están de acuerdo con ello: "Si Junts no está de acuerdo con este pacto en la Diputación tienen la opción de desmarcarse. Que luego no digan que por qué pactamos con el Gobierno los PGE. Tienen la posibilidad de evidenciar si quieren pactar o no con los socialistas. Que hagan un gesto, lo pueden hacer perfectamente".

Además de cuestionar que, en la práctica, haya voluntad de forjar una unidad independentista, ha lamentado que se intenta "ignorar a veces" al PDeCAT, y ha reclamado ser actores de cualquier reunión u órgano que se despliegue para hablar de ello.

Sobre la mesa de diálogo, aunque tiene poca confianza en que el Gobierno permita un referéndum acordado en Catalunya, ve más reticencias aún en que se pueda declarar la independencia de forma unilateral --vía que rechazan--, y considera que el eventual fracaso de la mesa, el papel que juegue la CUP y la relación que puedan tener Junts y ERC en el Govern son factores que pueden desembocar en unas nuevas elecciones a mitad de legislatura.

FUTURO DEL PARTIDO

Tras asumir en junio la secretaría general del partido tras un periodo de reflexión, al no lograr representación en el Parlament el 14F, ha explicado su voluntad de actualizar el "modelo de país" que propugnan como partido que se define de centro amplio integrador y que combina el alma social y una vertiente liberal en relación a la actividad económica, a la hora de reducir la burocratización y la presión fiscal, y que defiende la iniciativa privada.

También ha admitido que la situación del partido ha requerido hacer un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y otros ajustes para poder seguir adelante, y que la "amenaza" más grande que recae sobre ellos es la posibilidad de que la Audiencia de Barcelona decida que el PDeCAT y Junts deben pagar la indemnización por CDC en el caso Palau.

"La situación del partido es delicada, no tengo porque esconderlo. Si nos cae la sentencia del caso Palau, a Junts y nosotros, esto pondría la situación del partido casi en situación de inviabilidad económica", ha alertado, con lo que el partido como estructura podría desaparecer, pero no su alma y lo que representa, ha zanjado.