Chacón (PDeCAT) recela del "purismo" de Borràs al hablar de partidos netamente independentistas

Pide construir unidad desde la pluralidad y el respeto: "Unidad no equivale a uniformidad"

BARCELONA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PDeCAT a las elecciones, Àngels Chacón, ha recelado este lunes del "purismo" de la recientemente elegida en primarias como presidenciable de JxCat, Laura Borràs, por advertir de que pactará con quien se comprometa a hacer un Ejecutivo netamente independentista.

"Cuando se habla de partidos netamente independentistas, este purismo a veces me da miedo. Netamente independentistas no me suena a integración ni a suma, me suena a exclusión y a verdad y posiciones absolutas", ha lamentado en rueda de prensa telemática.

"Que alguien me explique si alguien es más independentista que otro, o si yo soy menos independentista que cualquier otro", ha añadido Chacón, que cree que la diferencia entre JxCat y PDeCAT recae en cómo conseguir la independencia de Catalunya.

Así, Chacón ha querido dejar claro que el PDeCAT rechaza "paralizar el país y la violencia" y que la independencia no es un objetivo posible a corto plazo.

Tras admitir que actualmente no hay una unidad estratégica independentista, ha llamado a construirla desde la "pluralidad y desde el respeto a los diferentes matices y modelos de país" que representa cada formación.

"Unidad no equivale a uniformidad", ha recalcado Chacón, que, pese a reivindicar que el PDeCAT siempre ha buscado la suma, ha añadido que no están dispuestos a diluir su proyecto bajo el pretexto de configurar dicha unidad.

Según Chacón, el PDeCAT sumará a la hora de denunciar "la represión, la infrafinanciación y la vulneración de derechos y libertades, pero el concepto de uniformidad hace tiempo que se tendría que haber abandonado".

POSIBLES PACTOS

Tras la victoria de Borràs en las primarias de JxCat, Chacón considera que es bueno que se aclare la "transversalidad" de personas que hay en dicho partido, pero ha negado que su elección les acerque más a un posible pacto con ellos tras las elecciones.

La también exconsellera ha recalcado que los pactos o acuerdos que puedan alcanzar serán con quien más se ajuste a su proyecto y "no estarán vinculados a cargos, a personas ni a partidos".

"Si hemos querido tener voz propia, es porque tenemos un proyecto. No nos vale cualquier país", ha defendido Chacón, reiterando así que se presentarán en solitario a las elecciones.