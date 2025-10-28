Cid (Comuns) acusa a Junts de confundir "país y partido" y les pregunta en qué ayudarán PP y Vox

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha acusado este lunes a Junts de confundir "país y partido" y les ha preguntado en qué ayudaría a Catalunya un posible gobierno de PP y Vox.

"Junts no es Catalunya y Catalunya no es Junts. Hay quién confunde país y partido. Escuché a Puigdemont decir que es un Gobierno que no ayuda a Catalunya. A lo mejor tiene la sensación de que no ayuda a Junts, pero no es su función", ha destacado en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Para Cid, la posición de Junts contribuye a reforzar la posibilidad de que, a medio plazo, haya una mayoría de PP y Vox, y les ha emplazado a responder de quién es culpa que el catalán no sea oficial en Europa, de que no se aplique la Ley de Amnistía o de que se quiera recortar el autogobierno catalán.

"Nosotros tenemos claro que nuestro rumbo es seguir con un Gobierno que debe servir para hacer avances sociales que, lamentablemente, Junts siempre bloquea", ha sostenido Cid, pese a admitir que con los socialistas cuesta que los acuerdos se cumplan.

Sin embargo, ha insistido en reprochar a Junts que ayuden a construir un escenario que, a su juicio, acerca la llegada de PP y Vox: "Cuando recorten la oficialidad del catalán o nuestro autogobierno deberán explicar qué han hecho estos años. Junts tendrá que explicar porqué ha trabajado, directa o indirectamente, para que esta mayoría sea posible".

VIVIENDA

También ha celebrado el acuerdo logrado con el Govern para la puesta en marcha de una unidad antidesahucios de la Generalitat, así como la creación de un registro de grandes tenedores de vivienda, ambas medidas ya acordadas en el marco de la convalidación de los suplementos de créditos, que el Govern aprobó en mayo.

"Mañana damos un paso más importante", ha subrayado el portavoz parlamentario de los Comuns, que también ha pedido a Junts que no lleve el acuerdo al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) y permita su rápida aplicación.

Para Cid, desde su grupo han proporcionado una "caja de herramientas" en materia de vivienda al Govern y ahora toca, a su juicio, que hagan cumplir la ley.

Por ello, han registrado la petición de que la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, comparezca en el Parlament.

En concreto, quieren que explique cómo se está cumpliendo la Ley de Vivienda en relación a los precios de alquiler, y concrete todo lo relacionado con las sanciones y el cuerpo de inspectores, entre otras cuestiones.