Cid (Comuns) acusa a Junts de mentir "deliberadamente" sobre la revalorización de las pensiones

Publicado: martes, 27 enero 2026 13:34
BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha acusado este martes a Junts de estar "mintiendo deliberadamente e intentando engañar a los ciudadanos de Catalunya" con su explicación del voto en contra a la revalorización de las pensiones en el Congreso.

Así se ha expresado en una rueda de prensa en el Parlament, en la que ha reprochado a la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, estar haciendo "un ejercicio de cinismo y de 'fake news".

"Este decreto, en el cual se suben las pensiones, va conjuntamente con evitar los cortes de suministros básicos, el bono social eléctrico y en contra de los desahucios de familias vulnerables", ha subrayado Cid.

En este sentido, ha acusado a Junts de "estar intentando engañar a los ciudadanos de Catalunya" por decir que el decreto pone en riesgo el derecho a la propiedad privada.

"Que explique Junts per Catalunya, que siempre dicen que defienden a los catalanes, por qué hoy votarán en el Congreso junto a PP y Vox, que básicamente viven del anticatalanismo", ha exigido.

Así, ha instado a Junts a "que deje de votar en contra de los intereses de los catalanes de forma reiterada y que se ponga de una vez" a su lado y no del lado de PP y Vox.

